Love is in the air anticipazioni 28 giugno 2021, Serkan ha paura di innamorarsi di Eda (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella puntata di Love is in the air del 28 giugno 2021, Eda organizza una cena per Serkan con Selin, ma il Bolat non comprende il motivo di questo gesto e ne parla con Engin, secondo il quale è un test messo in atto dalla Yildiz per metterlo alla prova. Nel corso della cena Serkan lascia Selin per raggiungere Eda con la quale decide di concludere la serata. Quest’ultima però non vuole cedere ai suoi sentimenti e cerca di non innamorarsi del Bolat usando tutti gli espedienti possibili. Nel frattempo Kaan, avvicina sempre di più Melo, che ignara delle sue vere intenzioni, spiffera tutto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella puntata diis in the air del 28, Eda organizza una cena percon Selin, ma il Bolat non comprende il motivo di questo gesto e ne parla con Engin, secondo il quale è un test messo in atto dalla Yildiz per metterlo alla prova. Nel corso della cenalascia Selin per raggiungere Eda con la quale decide di concludere la serata. Quest’ultima però non vuole cedere ai suoi sentimenti e cerca di nondel Bolat usando tutti gli espedienti possibili. Nel frattempo Kaan, avvicina sempre di più Melo, che ignara delle sue vere intenzioni, spiffera tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the L'album del giorno: Doors, L.A. Woman E poi, ancora l'irresistibile groove funk di The Changeling, l'immediatezza di Love her madly, la voce sgraziata e bluesy che caratterizza Been down so long e, infine, il sound visionario e ...

Love is in the Air Anticipazioni 29 giugno 2021: Serkan accusa Eda, "Sei un ladra, vattene!" Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 giugno 2021. Nell' episodio in onda alle 15.30 su Canale5 , Eda continua a essere molto distante e Serkan pensa che gli stia nascondendo qualcosa . Purtroppo ...

'We Love the arts…della rinascita' OsservatorioOggi Brasil, segna e sventola in campo una bandiera arcobaleno (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 GIU - Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i ...

COPA AMERICA - Il Brasile segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e ...

