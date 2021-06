Lombardia | albergatori Milano | ‘turisti vanno altrove’

(Di lunedì 28 giugno 2021), 28 giu. (Adnkronos) – Atr, l’associazione deglimilanesi in seno a Confesercenti, accoglie con favore l’apertura della stagione turistica lombarda, ma fa notare che gli attuali flussi dei turisti stranieri portano apernottamenti di massimo una notte, per poi proseguire verso altre destinazioni, fuori Regione. Proprio a, fa notare l’associazione, non sta avvenendo alcun ritorno dei turisti e nemmeno degli eventi che al massimo potranno avere luogo a settembre pur potendo ricominciare dal 1 luglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

