Locatelli-Juve: in calendario un nuovo incontro con il Sassuolo (Di lunedì 28 giugno 2021) Locatelli Juve: in programma un nuovo incontro col Sassuolo. I dettagli legati al futuro del centrocampista classe ’98 Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, a metà della prossima settimana Juve e Sassuolo si rivedranno per discutere del futuro di Manuel Locatelli. Già nei giorni scorsi Cherubini ha incontrato Carnevali, avviando la trattativa per portare il centrocampista a Torino. Si discuterà della formula (la Juve vorrebbe fare un’operazione in stile Chiesa, con un prestito biennale e riscatto obbligatorio, mentre il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021): in programma uncol. I dettagli legati al futuro del centrocampista classe ’98 Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, a metà della prossima settimanasi rivedranno per discutere del futuro di Manuel. Già nei giorni scorsi Cherubini ha incontrato Carnevali, avviando la trattativa per portare il centrocampista a Torino. Si discuterà della formula (lavorrebbe fare un’operazione in stile Chiesa, con un prestito biennale e riscatto obbligatorio, mentre il ...

Advertising

GoalItalia : In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] - romeoagresti : Tra domani e dopodomani #Juve e #Sassuolo si vedranno per #Locatelli // Meeting scheduled tomorrow/Thursday between… - romeoagresti : #Juve e #Sassuolo hanno aperto la trattativa per #Locatelli: confermato il gradimento dei neroverdi per #Dragusin.… - SbadiglioSempre : RT @GoalItalia: In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] https:/… - Gabri_Juventus : Nuovo incontro questa settimana con il Sassuolo per #Locatelli. La Juventus è disposta a includere nell'affare… -