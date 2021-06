“Lo United sta prendendo il sostituto di Pogba”: Juve, cambia tutto (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Manchester United è vicino all’acquisto del giovane talento del Rennes Eduardo Camavinga, giocatore che potrebbe sostituire Paul Pogba Il Manchester United ed il suo tecnico Ole Gunnar Solskjaer sono molto attenti ai giovani talenti del calcio internazionale. In attesa di definire la situazione relativa a Jason Sancho i Red Devils sono vicini al centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Manchesterè vicino all’acquisto del giovane talento del Rennes Eduardo Camavinga, giocatore che potrebbe sostituire PaulIl Manchestered il suo tecnico Ole Gunnar Solskjaer sono molto attenti ai giovani talenti del calcio internazionale. In attesa di definire la situazione relativa a Jason Sancho i Red Devils sono vicini al centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : United sta Milan, concorrenza del Real Madrid per un terzino Commenta per primo Diogo Dalot , terzino di proprietà del Manchester United , piace al Real Madrid . Eliminato da Euro2020 col Portogallo , reduce da una buona stagione col Milan , che sta provando a prenderlo dai Red Devils , è finito, secondo Correio da Manha , nel ...

Pogba lascia il Manchester United? Individuato il sostituto. Segnale Juve Paul Pogba è ancora uno dei principali obiettivi per la Juventus, il Manchester United vorrebbe trattenerlo, ma sta già correndo ai ripari Per la Juventus, uno degli obiettivi principali a centrocampo rimane sempre Paul Pogba. Il centrocampista francese, protagonista con la sua ...

“Lo United sta prendendo il sostituto di Pogba”: Juve, cambia tutto SerieANews Di Gennaro a TMW Radio: "Non c'è mai stato un problema Ronaldo alla Juventus" Per parlare di Euro 2020 e Italia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex giocatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Francia concentrata su questa fase ...

Pogba lascia il Manchester United? Individuato il sostituto. Segnale Juve Paul Pogba è ancora uno dei principali obiettivi per la Juventus, il Manchester United vorrebbe trattenerlo, ma sta già correndo ai ripari Per la Juventus, uno degli obiettivi principali a centrocampo ...

