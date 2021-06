Lloris salva la Francia: rigore sbagliato dalla Svizzera, poi doppietta di Benzema [VIDEO] (Di lunedì 28 giugno 2021) Sta succedendo veramente di tutto nell’ottavo di finale tra Francia e Svizzera. Sembrava una partita già chiusa con la squadra di Deschamps nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La compagine di Petkovic sta giocando con grandissimo coraggio. La sfida si sblocca nel primo tempo, il colpo di testa di Seferovic è bellissimo. Nel secondo tempo grandissima occasione per la Svizzera, Rodriguez sbaglia un calcio di rigore: miracolo di Lloris. Passano pochi minuti e la Francia pareggia con un grandissimo gol di Benzema. Finita? No. Ancora l’attaccante del Real Madrid ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) Sta succedendo veramente di tutto nell’ottavo di finale tra. Sembrava una partita già chiusa con la squadra di Deschamps nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La compagine di Petkovic sta giocando con grandissimo coraggio. La sfida si sblocca nel primo tempo, il colpo di testa di Seferovic è bellissimo. Nel secondo tempo grandissima occasione per la, Rodriguez sbaglia un calcio di: miracolo di. Passano pochi minuti e lapareggia con un grandissimo gol di. Finita? No. Ancora l’attaccante del Real Madrid ...

DBDeiman : Lloris salva una Francia nettamente in bambola in questo momento. #EURO2020 #FRASUI #FranciaSvizzera - fabiocirello : La Francia si salva grazie a #lloris che para un rigore in nazionale dopo 9 anni. #FRASUI - IlGrandeGian : Incredibile! Svizzera avanti. La tenacia sta giocando di merda Avevano il volo del ko e lloris salva il culo alla Francia. Vediamo ora -