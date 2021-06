LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i velocisti, Caleb Ewan favorito (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.45 I grandi favoriti per il successo odierno sono Caleb Ewan (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), Tim Merlier (Alpecin-Fenix) e Arnaud Demare (Groupama-FDJ). 12.40 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport, la frazione odierna partirà alle 13.10. La presentazione della terza tappa – La cronaca della seconda frazione – Il trionfo di Van der Poel nel segno di nonno Poulidor – Le pagelle della seconda tappa – L’attuale classifica generale Buongiorno ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.45 I grandi favoriti per il successo odierno sono(Lotto Soudal), Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), Tim Merlier (Alpecin-Fenix) e Arnaud Demare (Groupama-FDJ). 12.40 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport, la frazione odierna partirà alle 13.10. La presentazione della terza– La cronaca della seconda frazione – Il trionfo di Van der Poel nel segno di nonno Poulidor – Le pagelle della seconda– L’attuale classifica generale Buongiorno ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - seavessiuncuore : RT @jadestuxedo: abbiamo capito che per annalis4 d’estate esiste solo la Puglia visto che mette 40 date tutte lì tra tour e battiti live VIA - Rom_Lisa : RT @GiuntiEditore: A luglio @PieroPelu in tour! In libreria “SPACCA L’INFINITO. Il romanzo di una vita”, in cui il rocker per la prima volt… - GiuntiEditore : A luglio @PieroPelu in tour! In libreria “SPACCA L’INFINITO. Il romanzo di una vita”, in cui il rocker per la prima… - BiasiErika : RT @emmaishome: vorrei avere la stessa energia e lo stesso multitasking di Emma che a 37 anni si divide tra la serie tv che ha girato, il t… -