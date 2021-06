LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo rischia, 1’40” per i fuggitivi (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.50 Ora va Mattia Cattaneo a tirare il plotone. La Deceuninck-Quick Step lo sta spremendo come un limone. Altro che fare classifica…Sarà dura vedere un italiano nelle prime 30 posizioni di questo Tour de France. 16.49 In testa al gruppo a tirare c’è un vero monumento come il belga Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). 16.47 Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM) mantengono 1’40” sul plotone principale a 28 km ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.50 Ora va Mattia Cattaneo a tirare il plotone. La Deceuninck-Quick Step lo sta spremendo come un limone. Altro che fare classifica…Sarà dura vedere un italiano nelle prime 30 posizioni di questode. 16.49 In testa ala tirare c’è un vero monumento come il belga Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). 16.47 Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM) mantengono” sul plotone principale a 28 km ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - PiemonteDalVivo : Oggi da #Roma è partito il #tour di Performing+, un progetto che ci ha visto impegnati con @CSP_live e @tweet_OCP c… - ProximaRadio : Dopo aver suonato durante la pandemia in due live streaming chiamati 'Secret Room' @djsnake e Malaa continuano la c… - MarinellaPlati : RT @emmaishome: vorrei avere la stessa energia e lo stesso multitasking di Emma che a 37 anni si divide tra la serie tv che ha girato, il t… - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: cinque corridori all'attacco. Caduta per Thomas, ritiro per Ges… -