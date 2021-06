LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del gruppo! Pontivy attende la volata (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.21 Tra circa 15 chilometri è presente il secondo e ultimo GPM del giorno, la Côte de Pluméliau, lunga 2,2 chilometri al 3,1%. 16.19 Gruppo allungatissimo e guidato da Philippe Gilbert (Lotto Soudal) in favore di Caleb Ewan, la Groupama-FDJ per Arnaud Démare, e l’EF Education Nippo. 16.16 52 chilometri al traguardo e 1’15” per i quattro fuggitivi. 16.14 Il campione del mondo Alaphilippe riesce a rientrare in gruppo. Altissima andatura in testa al plotone. 16.11 Foratura per la maglia verde Julian Alaphilippe ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.21 Tra circa 15 chilometri è presente il secondo e ultimo GPM del giorno, la Côte de Pluméliau, lunga 2,2 chilometri al 3,1%. 16.19 Gruppo allungatissimo e guidato da Philippe Gilbert (Lotto Soudal) in favore di Caleb Ewan, la Groupama-FDJ per Arnaud Démare, e l’EF Education Nippo. 16.16 52 chilometri al traguardo e 1’15” per i quattro. 16.14 Il campione del mondo Alaphilippe riesce a rientrare in gruppo. Altissima andatura in testa al plotone. 16.11 Foratura per la maglia verde Julian Alaphilippe ...

