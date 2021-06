LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | caduta per Primoz Roglic!

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.22 Anche Ballerini nelle prime posizioni, proverà la volata? Colbrelli è 12°, un po’ troppo indietro. 500 metri all’arrivo! 17.21 ULTIMO KM! 17.21 Van der Poel, in maglia gialla, sta tirando in prima persona per Merlier! 17.21 Due km all’arrivo. 17.20 C’è anche nel Valverde nel gruppetto con Roglic, Lopez e Gaudu. Ma ormai hanno 1’03” dal gruppo di testa, nel quale sono rimasti solo una quarantina di corridori dopo le tante cadute. Colbrelli c’è. 17.19 ALTRA, LA TERZA IN POCHI MINUTI! Coinvolti Haig e Clarke. Le ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - _continuo_ : sabato inizia il tour estivo di ernia, e io devo aspettare l’anno prossimo. Non voglio minimamente vedere video dei… - amorsisulcuore : RT @emmaishome: vorrei avere la stessa energia e lo stesso multitasking di Emma che a 37 anni si divide tra la serie tv che ha girato, il t… - tizianossong : RT @emmaishome: vorrei avere la stessa energia e lo stesso multitasking di Emma che a 37 anni si divide tra la serie tv che ha girato, il t… - PiemonteDalVivo : Oggi da #Roma è partito il #tour di Performing+, un progetto che ci ha visto impegnati con @CSP_live e @tweet_OCP c… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

... è nuova maglia gialla! STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ILDE FRANCE 2021 (3TAPPA) Per seguire la diretta tv delde France 2021 , ci sarà una amplissima coperturasulla Rai ...Zuccherò porterà a Ferrara ildel suo nuovo album "Inacustico Doc & More", con tutti i brani ... in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video...L’edizione 2021 del Battiti Live ha preso il via venerdì 25 giugno dalla splendida cornice della Puglia, che come al solito con le sue splendide location fa da cornice all’intero festival musicale con ...La data italiana del Future Nostalgia Tour di Dua Lipa, prevista il 12 ottobre 2021 sarà riprogrammata nel 2022, con l’aggiunta di una nuova data a Milano e una nuova data a Bologna: I biglietti prece ...