LIVE Italia-Francia 12-5, World League pallanuoto in DIRETTA: doppiette di Echenique, Luongo e Velotto per gli azzurri (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’16” Azione in velocità degli azzurri. Assist di Di Fulvio e conclusione vincente ravvicinata di Luongo QUARTO PERIODO 7’40” La Francia non riesce a concludere con la superiorità numerica e nemmeno l’Italia sul rovesciamento di fronte. Si chiude anche il terzo quarto con il punteggio di 11-5 per gli azzurri 7’01” La girata vincente in mezzo a tre difensori di Dolce: 11-5 6’30” Ancora un errore dei francesi dalla distanza 5’30” Francia impalpabile in attacco in questo terzo quarto. Gli azzurri ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’16” Azione in velocità degli. Assist di Di Fulvio e conclusione vincente ravvicinata diQUARTO PERIODO 7’40” Lanon riesce a concludere con la superiorità numerica e nemmeno l’sul rovesciamento di fronte. Si chiude anche il terzo quarto con il punteggio di 11-5 per gli7’01” La girata vincente in mezzo a tre difensori di Dolce: 11-5 6’30” Ancora un errore dei francesi dalla distanza 5’30”impalpabile in attacco in questo terzo quarto. Gli...

