LIVE Francia-Svizzera, Europei 2021 in DIRETTA: gioca Pavard! (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Ecco le formazioni ufficiali: Francia (3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Benzema. Ct. Deschamps Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Ct. Petkovic 20.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA testuale di Francia-Svizzera ottavi di finale di Euro2020. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Svizzera ottavi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Benzema. Ct. Deschamps(3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Ct. Petkovic 20.10 Buonasera e benvenuti allatestuale diottavi di finale di Euro2020. Buonasera e benvenuti allatestuale diottavi di ...

Advertising

Mediagol : LIVE Euro 2020, Francia-Svizzera: segui la diretta del match delle 21.00 - sportli26181512 : Francia-Svizzera, risultato in diretta live della partita degli Europei: Dopo aver vinto il girone di ferro con Ger… - andreastoolbox : Francia Svizzera, formazioni ufficiali e risultato in diretta live | Sky Sport - infoitsport : Francia-Svizzera LIVE: Le probabili formazioni. Dubbio Lucas Hernandez per Deschamps - FormulaESSeries : RACE DAY ???? Vi aspettiamo numerosi stasera alle 21:00 in live con la collaborazione di @tf1esports nel Gp di Franc… -