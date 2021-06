LIVE Francia-Svizzera 3-3 | Europei 2021 in DIRETTA | pagelle e highlights Mbappé sbaglia il rigore decisivo | passa la nazionale elvetica!

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAilincredibilmente ladopo una partita infinita, gli elvetici troveranno la Spagna ai quarti di finale. Tira,4-5. Tira, Mehmedi, segna,4-5. Tira, Kimpembè, segna,4-4. Tira, Vargas, segna,3-4. Tira, Thuram, segna, ...

_svnflowertae : Qui per commentare l’ennesima sconfitta della Francia e beh che dire siamo live - LionsLernia : RT @KaoProf: Se la Francia viene eliminata mi mangio un bel merdone fumante il diretta live su Twitch - Fprime86 : RT @cmdotcom: CLAMOROS, #FRANCIA ELIMINATA DA #EURO2020! Ai rigori sbaglia #Mbappé - OperaFisista : Francia - Svizzera: 7-8 - Europei 2021. Risultato finale e commento alla partita: Francia eliminata ai calci di rig… - Mauro_di_Roma : La Francia accusò l'Italia di razzismo per mancanza di ne.ri nella squadra ... e loro eliminati dal FENOMENO MONDIA… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Francia

... il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 trae Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' 'Arena Nazionale' di Bucharest,e Svizzera si sono ..., niente sesso prima delle partite. Lo staff di Deschamps: 'Hanno solo un'alternativa' Le formazioni ufficiali(3 - 4 - 1 - 2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, ...Non cambia il risultato dopo i tempi regolamentari. Saranno i calci di rigore a decretare la vincitrice di questo ottavo di finale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mbappé sbaglia il rigore decisivo, passa incredibilmente la Svizzera dopo una partita infinita, gli elvetici troveranno la Spagna ai quarti di finale. Tira, M ...