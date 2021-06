LIVE Francia-Svizzera 3-3 | Europei 2021 in DIRETTA | inizia il secondo tempo supplementare!

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA110? Coman per Mbappé che di piatto non trova la porta. 108? Giallo per Akanji per fallo su Pogba. 106?il105? Finisce il primosupplementare,3-3. 103? Ci prova Mehmedi, pallone sul fondo. 101? Problema muscolare per Coman, potrebbe uscire a breve. 99? Conclusione di Coman sull’esterno della rete. 97? Fuori Seferovic e dentro Schar nella. 96? Coman per Pavard che chiama al miracolo di Sommer in tuffo. 95? Fuori ...