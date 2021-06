LIVE Francia-Svizzera 3-2 | Europei 2021 in DIRETTA | accorcia il risultato Seferovic!

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Goooooooooooooooooooooooool, Seferoviccccccccccccccccccccc, cross perfetto di Mbabu che trova la testa di Seferovic che non sbaglia,3-2. 84? Dentro Vargas e Fassnacht, fuori Embolo e Zuber nella. 82? Coman va sul fondo per Benzema che non arriva in tempo sul pallone. 80? Coman tenta il tiro, pallone troppo debole. 78? Goooooooooooooooooool, Pogbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete fantastica di Pogba con un tiro a giro da fuori area,3-1. 76? Coman ci prova dalla distanza, parata semplice di ...