LIVE Francia-Svizzera 0-0 | Europei 2021 in DIRETTA | si parte!

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56 Entrano in campo le due nazionali, inni in corso. 20.53 Mancano sette minuti all’inizio della partita. 20.50 Lapartecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008 da nazione co-organizzatrice, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro laed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1. 20.47 Questa è la quarta partecipazione consecutiva dellaa un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha ...