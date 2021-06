Advertising

fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - RadioItalia : Quanto è bello poter ascoltare @MetaErmal dal vivo? Grazie per questo Radio Italia Live Speciale Euro 2020 ! ?? . .… - Mediagol : LIVE Euro 2020, Francia-Svizzera: segui la diretta del match delle 21.00 - Time4Stream : Live Studio UEFA Euro 2020 Sky Sport 24 Rome (Italy) 28.06.2021 #time4stream #skysport #skysport24 #euro2020… - RobertoGueli : RT @Eurosport_IT: ???????? • SI VA AI SUPPLEMENTARI! ?? Pasalic regala il 3-3 alla Croazia al 92°, segui il LIVE: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Euro

Voce Giallo Rossa

Luis Enrique Dopo dei gironi non particolarmente esaltanti per entrambe le squadre, alle 18 Croazia e Spagna si affrontano per un posto nei quarti di2020. Per la Croazia, la Spagna rappresenta ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Parken' di Copenhagen, Croazia e Spagna si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di2020. CLICCA QUI PER ...PALERMO – Il TeLiMar mette a segno un altro grande colpo di mercato: dopo il croato Andrija Basic, dagli USA arriva Maxwell Bruce Irving. Classe 1995, nato a Long Beach, in California, è una vecchia c ...Il penultimo ottavo, della parte sinistra del Tabellone di Euro 2020 (dove c’è l’Italia), vedrà scontrarsi Croazia e Spagna. Dopo gironi non particolarmente esaltanti, gli amanti del grande calcio si ...