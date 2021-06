L’Italia è zona bianca, via le mascherine all’aperto: tutte le regole dal 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Oggi si compie un ulteriore passo verso la normalità. Da lunedì 28 giugno infatti, in Italia, nelle regioni in zona bianca, cade l’obbligo di mascherina all’aperto. Le regole del Cts “Il Cts – si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro – nella seduta odierna ha affrontato il quesito posto dal ministero della Salute circa l’opportunità di mantenere l’obbligo di indossare mascherine nell’attuale scenario epidemiologico e ritiene che: le mascherine rappresentano uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus; lo scenario epidemiologico è ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Oggi si compie un ulteriore passo verso la normalità. Da lunedì 28infatti, in Italia, nelle regioni in, cade l’obbligo di mascherina. Ledel Cts “Il Cts – si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro – nella seduta odierna ha affrontato il quesito posto dal ministero della Salute circa l’opportunità di mantenere l’obbligo di indossarenell’attuale scenario epidemiologico e ritiene che: lerappresentano uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus; lo scenario epidemiologico è ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? #Moonbird ha avvistato l’imbarcazione in zona SAR maltese, a 36 miglia nautiche da Lampedusa. È alla deriva e le… - robersperanza : Con l’ordinanza che ho appena firmato tutta l’Italia sarà in zona bianca a partire da lunedì. É un risultato inco… - tribuna_treviso : Fuori dai locali si dovrà indossare solo in caso di rischi di assembramento come mercati all’aperto o fiere - GirolamoNavarra : RT @GiancarloDeRisi: Da oggi ci togliamo la mascherina ma non la paura di Speranza: 'Incombe la variante Delta, l'emergenza non è finita' L… - GiancarloDeRisi : Da oggi ci togliamo la mascherina ma non la paura di Speranza: 'Incombe la variante Delta, l'emergenza non è finita… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia zona L'Italia da lunedì in zona bianca, via le mascherine all'aperto Rai News