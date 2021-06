L’Italia decide di non decidere: il lato oscuro della comunicazione azzurra (Di lunedì 28 giugno 2021) Sì, no, forse: sarà il Belgio a decidere per L’Italia. La lotta al razzismo del calcio italiano si trascina per inerzia, sull’onda dei movimenti europei. FIGC, così non ci siamo I giocatori della Nazionale italiana si inginocchieranno qualora i colleghi della selezione del Belgio dovessero decidere di farlo: una scelta che non risponde alla condivisione degli ideali del “Black Lives Matter”, bensì a una solidarietà nei confronti della volontà della squadra sfidante. Questo quanto comunicato a Repubblica da esponenti FIGC: una dichiarazione che più che acquietare gli ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021) Sì, no, forse: sarà il Belgio are per. La lotta al razzismo del calcio italiano si trascina per inerzia, sull’onda dei movimenti europei. FIGC, così non ci siamo I giocatoriNazionale italiana si inginocchieranno qualora i colleghiselezione del Belgio dovesserore di farlo: una scelta che non risponde alla condivisione degli ideali del “Black Lives Matter”, bensì a una solidarietà nei confrontivolontàsquadra sfidante. Questo quanto comunicato a Repubblica da esponenti FIGC: una dichiarazione che più che acquietare gli ...

