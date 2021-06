L'Italia da oggi si toglie le mascherine: le nuove regole. Figliuolo: 'A settembre 80% di vaccinati' (Di lunedì 28 giugno 2021) Tutta Italia da oggi è ufficialmente in zona bianca : anche l'ultima regione ancora in giallo, la Valle d'Aosta, festeggia infatti il cambio di colore grazie ai dati in miglioramento e ai vaccinati ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tuttadaè ufficialmente in zona bianca : anche l'ultima regione ancora in giallo, la Valle d'Aosta, festeggia infatti il cambio di colore grazie ai dati in miglioramento e ai...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - ZZiliani : 'Combattere il nazismo'. Da Marte è tutto, grazie al capitano (oggi non in campo) laureato dell'#Italia, a voi la l… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? Leoni d'Italia Tutte le #notizie ?? - moliseweb : Da oggi l'Italia è tutta zona bianca: stop obbligo mascherina all'aperto - QPeriscopica : @repubblica Da oggi tutta l’Italia entra in zona bianca, senza obbligo di mascherina all'aperto … poi leggi i giorn… -