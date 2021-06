Lionel Messi, avete mai visto la sua mamma? Incredibile: quel “dettaglio” non sfugge (Di lunedì 28 giugno 2021) avete mai visto la mamma di Lionel Messi? Sui social, spunta uno scatto in sua compagnia: quel dettaglio non sfugge affatto. Se vi chiedessimo se avete mai visto la mamma di Lionel Messi, quale sarebbe la vostra risposta? Noi siamo riusciti a rintracciare uno scatto insieme spulciando con attenzione il suo profilo social ufficiale. È L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 giugno 2021)mailadi? Sui social, spunta uno scatto in sua compagnia:nonaffatto. Se vi chiedessimo semailadi, quale sarebbe la vostra risposta? Noi siamo riusciti a rintracciare uno scatto insieme spulciando con attenzione il suo profilo social ufficiale. È L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lionel Messi Pedri: 'Barcellona prenderà giocatori forti. Messi? Se dipendesse da me ' Il calciatore del Barcellona Pedri ha parlato ai microfoni di RAC1 dal ritiro della Nazionale. Argomento principale il futuro della società blaugrana e, ovviamente, del suo capitano Lionel Messi. LA PULCE - "Se dipendesse da me, Messi avrebbe già firmato ma questo è qualcosa che deve decidere Leo", ha detto Pedri sul 10 argentino. "Lui è il migliore al mondo e il migliore di ...

Inter, Lautaro titolare con l'Argentina ...per primo Il ct dell' Argentina Lionel Scaloni ha ufficializzato la formazione che domani sfiderà la Bolivia in Coppa America: c'è l'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez , titolare con Messi e ...

Messi rinnoverà col Barcellona per due anni: lo scrivono in Spagna Sky Sport Lionel Messi, avete mai visto la sua mamma? Incredibile: quel “dettaglio” non sfugge Avete mai visto la mamma di Lionel Messi? Sui social, spunta uno scatto in sua compagnia: quel dettaglio non sfugge affatto.

D'Alessandro a Goal: "Messi può giocare fino a 40 anni. Maradona è ancora con noi" Il centrocampista argentino parla a Goal di Lionel Messi, dell'Argentina in Copa America e di Bielsa: "Il miglior allenatore mai avuto in carriera" ...

