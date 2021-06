Lil Nas X, il bacio contro la mascolinità tossica ai BET Awards (Di lunedì 28 giugno 2021) Il rapper americano Lil Nas X durante l’esibizione ai BET Awards, sorprende il pubblico del Microsoft Theater di Los Angeles, baciando, durante la sua esibizione, uno dei ballerini che ballava con lui sul palco. Il bacio è stato un segno di protesta contro la mascolinità tossica del mondo del rap, ma anche un sostegno ella comunità LBGTQ+, di cui è membro. Ricordiamo che il giovane Rapper è salito alla ribalta con il singolo ”Old town road” nel 2018. Lil Nas X e il bacio ai BET Awards Per la sua esibizione ai BET Awards, Lil Nas X, ha scelto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Il rapper americano Lil Nas X durante l’esibizione ai BET, sorprende il pubblico del Microsoft Theater di Los Angeles, baciando, durante la sua esibizione, uno dei ballerini che ballava con lui sul palco. Ilè stato un segno di protestaladel mondo del rap, ma anche un sostegno ella comunità LBGTQ+, di cui è membro. Ricordiamo che il giovane Rapper è salito alla ribalta con il singolo ”Old town road” nel 2018. Lil Nas X e ilai BETPer la sua esibizione ai BET, Lil Nas X, ha scelto di ...

