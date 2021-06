Ligabue, che lavoro faceva prima del successo? | Ha fatto di tutto (Di lunedì 28 giugno 2021) Sapete che lavoro faceva Ligabue prima di raggiungere il successo? Il celebre cantante ha fatto di tutto, anche i mestieri più umili. Incredibile. Che lavoro faceva Ligabue (Getty Images)Voce inconfondibile della musica italiana, Ligabue è da sempre uno dei cantautori più apprezzati in Italia e non solo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della melodia nazionale, facendo sognare tantissimi italiani sulle note di Piccola stella senza cielo, Certe notti, Balliamo sul mondo, Ho messo via e tante altre. Il ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Sapete chedi raggiungere il? Il celebre cantante hadi, anche i mestieri più umili. Incredibile. Che(Getty Images)Voce inconfondibile della musica italiana,è da sempre uno dei cantautori più apprezzati in Italia e non solo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della melodia nazionale, facendo sognare tantissimi italiani sulle note di Piccola stella senza cielo, Certe notti, Balliamo sul mondo, Ho messo via e tante altre. Il ...

Advertising

Robi1209 : RT @matteoderoberto: Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, e io sono il fiume; è una tigre che m… - MarcelloLyotard : E' un ora che non mi viene più niente da scrivere tipo Ligabue Ho perso le parole eppure ce le avevo qua un attimo fa... - martamacbeal : RT @paolaturci: @martamacbeal @FiorellaMannoia @Giorgia @MarroneEmma @lorenzojova @Fedez @irene_grandi @vascorossi @ligabue Meglio uno così… - paolaturci : @martamacbeal @FiorellaMannoia @Giorgia @MarroneEmma @lorenzojova @Fedez @irene_grandi @vascorossi @ligabue Meglio… - ONadde : Si capisce che bionda è stata in macchina / casa con me perché Spotify inizia a propormi Ligabue e Tiziano Ferro ?? -