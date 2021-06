Licenziamenti | Landini dopo incontro con Forza Italia | “Abbiamo ribadito le nostre posizioni Prolungare blocco fino a ottobre”

(Di lunedì 28 giugno 2021) “leanche aconfermato che per noi bisogna evitare che dal primo di luglio si licenzi. Questo lo si può fare bloccando ioppure facendo sì che le imprese utilizzino la cassa integrazione ordinaria come strumento alternativo al licenziamento”. Così il segretario generale della Cigl, Maurizio, a margine dell’con Tajani presso la sede nazionale di...

(Cgil): "Presenteremo nostre proposte a FI su blocco dei ..."Suiil Governo sta scherzando con il fuoco. Il conflitto sociale rischia di ... Maurizio, intervenuto alla manifestazione di Torino " lo sappia il Governo, lo sappiano le forze ...(LaPresse) "Abbiamo ribadito le nostre posizioni anche a Forza Italia. Ci è stata confermata la cabina di regia tra le forze di maggioranza, che affronterà ...CGIL, CISL e UIL sono scese in piazza il 26 giugno scorso per chiedere l’inizio delle trattative per la Riforma Pensioni, cioè l’introduzione di Quota 41.