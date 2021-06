L’Europeo itinerante spalanca le porte al virus, boom di contagi in Finlandia per chi è tornato dalla Russia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Covid ha fatto irruzione nelL’Europeo, con varianti annesse. La situazione è preoccupante, soprattutto se si considera che il torneo è itinerante. Il Corriere della Sera scrive che a preoccupare, soprattutto, è il Nord Europa. “La Finlandia che fa registrare numeri record. L’Istituto per la Salute e il Welfare di Helsinki ha segnalato un impressionante aumento di casi tracciati su tifosi di calcio tornati dalle due partite che la nazionale biancazzurra ha disputato a San Pietroburgo, che dista solo 200 chilometri dal confine”. Le autorità non sono riuscite a testarli tutti. Si calcola che almeno 120 tifosi siano risultati positivi al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Covid ha fatto irruzione nel, con varianti annesse. La situazione è preoccupante, soprattutto se si considera che il torneo è. Il Corriere della Sera scrive che a preoccupare, soprattutto, è il Nord Europa. “Lache fa registrare numeri record. L’Istituto per la Salute e il Welfare di Helsinki ha segnalato un impressionante aumento di casi tracciati su tifosi di calcio tornati dalle due partite che la nazionale biancazzurra ha disputato a San Pietroburgo, che dista solo 200 chilometri dal confine”. Le autorità non sono riuscite a testarli tutti. Si calcola che almeno 120 tifosi siano risultati positivi al ...

