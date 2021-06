Lega Serie A. Arcobaleno tranne che in Arabia (Di lunedì 28 giugno 2021) Come ho scritto nel mio articolo di ieri (leggi QUI) l’Italia è una nazione di servi. La controprova di questa tesi, ripeto di Montanelli, l’ha data candidamente la Lega di Serie A. Scimmiottando Juventus, Barcellona e Bayern Monaco, ha modificato il proprio profilo Twitter mettendo la bandiera Arcobaleno tipica del racket di genere. Ma attenzione, il nostro essere servi, ci fa essere anche scaltri. O almeno così credono in Lega. Infatti il logo in technicolor è apparso sul profilo di lingua italiana, su quello in lingua spagnola e su quello inglese. Ma attenzione, non su quello destinato alle nazioni arabe. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Come ho scritto nel mio articolo di ieri (leggi QUI) l’Italia è una nazione di servi. La controprova di questa tesi, ripeto di Montanelli, l’ha data candidamente ladiA. Scimmiottando Juventus, Barcellona e Bayern Monaco, ha modificato il proprio profilo Twitter mettendo la bandieratipica del racket di genere. Ma attenzione, il nostro essere servi, ci fa essere anche scaltri. O almeno così credono in. Infatti il logo in technicolor è apparso sul profilo di lingua italiana, su quello in lingua spagnola e su quello inglese. Ma attenzione, non su quello destinato alle nazioni arabe. ...

