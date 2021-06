L'Ecuador frena il Brasile e guadagna i quarti. Avanti anche il Perù di Lapadula

(Di lunedì 28 giugno 2021) Addio record di vittorie consecutive per il, ma le seconde linee di Tite non sfigurano comunque contro unagguerrito che, alla fine, ottiene quel punto utile a strappare il pass per i ...

La Gazzetta dello Sport

La classifica finale del gruppo B vede quindi qualificate Brasile (10 punti), Perù (7), Colombia (4) ed(3). Eliminato il Venezuela con 2 soli punti. Per conoscere gli accoppiamenti bisognerà ...... allunga il Brasile,la Colombia e ora per Neymar e compagni il discorso primo posto del gruppo sarà solo materiale da gestire nei prossimi due appuntamenti contro Colombia ed. A ...Nella notte italiana si ridefinisce il quadro del girone B di Copa America: allunga il Brasile, frena la Colombia e ora per Neymar e compagni il ...Brillano i verdeoro: 4-0 al Perù, in gol anche Alex Sandro. I Cafeteros fermati dal Venezuela sullo 0-0. Spettacolo ed emozioni in Copa America. Il Brasile si impone, con un secco 4-0, ai danni del Pe ...