Leclerc è il pilota del giorno al GP di Stiria

Advertising

nzo125547 : RT @FanpageLeclerc: @Charles_Leclerc Rimonta fantastica Charles!!! Ci hai fatto davvero divertire ed emozionare! Grazie per tutto campione,… - EAitalia : ?? DOMINANTE! @Max33Verstappen vince il #StyrianGP e domina sul Red Bull Ring ???? ?? @LewisHamilton sale sul podio se… - gabriele6460 : @_valecampisi @Charles_Leclerc A Milano si dice che se mia nonna avesse avuto una rotella sarebbe stata un tram. Pe… - afisbabylon : RT @alexsiaadv: charles leclerc non vedo l’ora di vederti su una macchina degna di te e del tuo talento per andare a spappolare ancora più… - empireoflightss : RT @santxbrit: charles leclerc part time pilota, full time bruciatore di fegati -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc pilota

... il fatto di non essere avvertiti via radio non può essere una scusante per il, che deve ...e Gasly si toccano in rettilineo dopo curva - 1: nessuna investigazione Unico vero episodio da ...... Matteo Bobbi ha analizzato il contatto tra Charlese Pierre Gasly dopo curva 1 della gara, ... Una manovra sfortuna che non ha permesso aldell'AlphaTauri di sfruttare il potenziale della ...La Scuderia Ferrari, ancora una volta, ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto nel GP di Stiria. Charles Leclerc ha commesso un ...Il pilota cinese, attuale leader del campionato di Formula 2, farà il suo debutto in un weekend di F1 prendendo il posto di Fernando Alonso nella prima sessione di prove libere in Austria.