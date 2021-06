Le radici del femminismo (Di lunedì 28 giugno 2021) Una scrittrice come Alba De Céspedes, dal successo immediato e duraturo, dalla vita avventurosa che l’ha vista in prima linea nella Resistenza e nelle battaglie femminili, dalle ascendenze cubane per linea di padre e amica personale di Fidel Castro, si presta facilmente a diventare leggenda. In Francia, in Inghilterra, in America, sarebbe accaduto. Ma il nostro non è un paese per donne. E tocca regolarmente andare a ritirarla fuori dalle soffitte e raccontarla di nuovo sperando di convincere nuove generazioni a leggerla. Ora l’occasione è la riproposta mondadoriana di uno dei suoi romanzi più famosi, addirittura proverbiale, Dalla parte di lei (530 pagine, 15 euro) che apparve la prima ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Una scrittrice come Alba De Céspedes, dal successo immediato e duraturo, dalla vita avventurosa che l’ha vista in prima linea nella Resistenza e nelle battaglie femminili, dalle ascendenze cubane per linea di padre e amica personale di Fidel Castro, si presta facilmente a diventare leggenda. In Francia, in Inghilterra, in America, sarebbe accaduto. Ma il nostro non è un paese per donne. E tocca regolarmente andare a ritirarla fuori dalle soffitte e raccontarla di nuovo sperando di convincere nuove generazioni a leggerla. Ora l’occasione è la riproposta mondadoriana di uno dei suoi romanzi più famosi, addirittura proverbiale, Dalla parte di lei (530 pagine, 15 euro) che apparve la prima ...

