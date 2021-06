Le partite di oggi agli Europei (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli ottavi di finale proseguono con le partite dei campioni del mondo, alle 21, e dei vice campioni del mondo, alle 18 Leggi su ilpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli ottavi di finale proseguono con ledei campioni del mondo, alle 21, e dei vice campioni del mondo, alle 18

Advertising

SkySport : ???? Marea arancione a Budapest ?? La carica dei tifosi olandesi in trasferta ?? Oggi la sfida alla Repubblica Ceca Uf… - FBiasin : Dopo due settimane di tutti contro tutti oggi #Euro2020 ci lascia senza partite. E zero anche domani. Si poteva ra… - ilpost : Le partite di oggi agli Europei - ilRomanistaweb : #Euro2020, le partite di oggi e dove vederle in tv Alle 18 Croazia e Spagna si sfidano nel primo ottavo di finale… - sportli26181512 : Europei oggi: calendario, orari e dove vedere le partite degli ottavi: Proseguono gli ottavi di finale di Euro 2020… -