Le mie smanie ortografiche | i litigi con i caporedattori e il nuovo impeccabile romanzo di Codignola

(Di lunedì 28 giugno 2021) A pagina 84 ho smesso di essere figlia unica. Che è un trauma non da poco per una che lo è stata per quasi quarantanove anni, ma soprattutto che ha fondato la propria identità asociale sull’essere figlia unica. No, non puoi assaggiare i miei spaghetti. No, non perché ho paura del contagio: perché sono figlia unica, non divido il cibo. No, non puoi avere la mia terza copia del dvd di “Mariti e mogli”. No, neanche se i dvd non li uso più: sono figlia unica, non impresto i giocattoli. Tutto questo fino a un tavolino al quale stavo bevendo un vino abruzzese, tutto questo finché, a pagina 84 di “Cose da fare a Francoforte quando sei morto“, Matteonon parla di me. Sì, ...