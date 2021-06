Le firme contro i liberisti? Per Maffè manca la cultura della governance (Di lunedì 28 giugno 2021) Sul banco degli imputati ci sono uomini e donne, economisti, che sono stati chiamati dal premier Draghi per valutare l’impatto degli investimenti futuri che si intrecceranno con il Pnrr. L’accusa, mossa da 150 intellettuali di area gauchista, è quella di avere “una visione economica estremista a favore del libero mercato”, di minimizzare “la questione del Mezzogiorno e il mutamento climatico”. Il sinistro appello ha inevitabilmente generato non poche polemiche. Corrado Ocone, intervenendo su Libero, ha detto chiaramente che questo appello è sintomo di una “mancanza di cultura liberale: la sinistra si ritiene sempre dalla parte del bene, si sente di avere ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 giugno 2021) Sul banco degli imputati ci sono uomini e donne, economisti, che sono stati chiamati dal premier Draghi per valutare l’impatto degli investimenti futuri che si intrecceranno con il Pnrr. L’accusa, mossa da 150 intellettuali di area gauchista, è quella di avere “una visione economica estremista a favore del libero mercato”, di minimizzare “la questione del Mezzogiorno e il mutamento climatico”. Il sinistro appello ha inevitabilmente generato non poche polemiche. Corrado Ocone, intervenendo su Libero, ha detto chiaramente che questo appello è sintomo di una “nza diliberale: la sinistra si ritiene sempre dalla parte del bene, si sente di avere ...

Le firme contro i liberisti? Per Maffè manca la cultura della governance Formiche.net "Stop cava Morganella", consegnate in Regione le 5mila firme della petizione PONZANO - “Extinction Rebellion Treviso vuole esprimere la sua rabbia verso l’accaduto, sintomo di uno scarsissimo interesse non solo verso la questione Morganella, ma anche verso l’opinione degli ste ...

