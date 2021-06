Le conseguenze del ritiro delle truppe occidentali dall’Afghanistan (Di lunedì 28 giugno 2021) Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che la sua Amministrazione inizierà a trasferire fuori dall’Afghanistan migliaia di interpreti, autisti e altri cittadini afghani che negli ultimi anni hanno collaborato con le forze americane. L’obiettivo è tenerli al sicuro mentre vengono svolte tutte le pratiche per il loro ingresso negli Stati Uniti. Una misura necessaria e un dettaglio che racconta il coinvolgimento dell’America nel conflitto più lungo della sua storia. Siamo infatti all’alba di una transizione epocale che partirà con il ritiro delle truppe statunitensi – e di altri Paesi occidentali – ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 giugno 2021) Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che la sua Amministrazione inizierà a trasferire fuorimigliaia di interpreti, autisti e altri cittadini afghani che negli ultimi anni hanno collaborato con le forze americane. L’obiettivo è tenerli al sicuro mentre vengono svolte tutte le pratiche per il loro ingresso negli Stati Uniti. Una misura necessaria e un dettaglio che racconta il coinvolgimento dell’America nel conflitto più lungo della sua storia. Siamo infatti all’alba di una transizione epocale che partirà con ilstatunitensi – e di altri Paesi– ...

Ultime Notizie dalla rete : conseguenze del The Suicide Squad: la nuova clip con Harley Quinn... è una tortura Nel corso di un'intervista con Comic Book, anche Margot Robbie ha parlato del suo personaggio e ha ... Mi piace osservare le conseguenze che il tempo ha avuto sul suo personaggio" . The Suicide Squad ...

Antartide, l'enorme ghiacciaio si sgretola sempre più velocemente: l'allarme in un Il processo sta causando un'anomala accelerazione del suo scorrimento verso l'oceano, con conseguenze potenzialmente drammatiche. Pine Island, il ghiacciaio che si sta sgretolando La particolarità ...

Le conseguenze demografiche del Covid Il Foglio Italia in zona bianca, via le mascherine all’aperto Da oggi l'Italia è tutta in zona bianca, e dove si potrà stare senza mascherina se si è all'aperto, ci sono però, ancora due milioni e 700mila cittadini che hanno oltre 60 anni e non sono ancora vacci ...

Ma davvero lavoriamo troppo? Il primo ministro giapponese, Yoshide Suga, ha proposto una settimana lavorativa di soli quattro giorni. Con l’obiettivo di curare due problemi del Paese: l’ossessione per il lavoro e il calo demograf ...

