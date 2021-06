Lazio Women, lutto per la Morace: addio alla mamma (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA - "La donna più forte e più dolce che ho avuto la fortuna di avere come madre. Ciao mamma sarai sempre con noi…" . Post Instagram pieno di dolore per Carolina Morace , allenatrice della Lazio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA - "La donna più forte e più dolce che ho avuto la fortuna di avere come madre. Ciaosarai sempre con noi…" . Post Instagram pieno di dolore per Carolina, allenatrice della...

