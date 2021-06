Lazio - Hysaj, ci siamo: i dettagli dell'operazione (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA - La Lazio vicina a centrare il secondo colpo dell'estate. Dopo Kamenovic c'è Elseid Hysaj . Il terzino albanese, classe '94, è un pupillo di Maurizio Sarri. Si svincola dal Napoli, tra due ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA - Lavicina a centrare il secondo colpo'estate. Dopo Kamenovic c'è Elseid. Il terzino albanese, classe '94, è un pupillo di Maurizio Sarri. Si svincola dal Napoli, tra due ...

Advertising

ManuBaio : #Lazio-#Hysaj bloccato. Si può chiudere in settimana. Pronti 3 anni + 1 di contratto @OfficialSSLazio @sscnapoli @SkySport - AlfredoPedulla : #Hysaj-#Lazio: fumata bianca in arrivo. Incontro già in settimana per chiudere - AlfredoPedulla : #Lazio: non solo #Hysaj. Pressing per #Brandt, perfetto da esterno offensivo. E per il centrocampo avanza #Basic in… - sportli26181512 : Lazio-Hysaj, ci siamo: i dettagli dell’operazione: Giocatore ‘bloccato’, tra due giorni si libera dal Napoli a para… - YBah96 : RT @ManuBaio: #Lazio-#Hysaj bloccato. Si può chiudere in settimana. Pronti 3 anni + 1 di contratto @OfficialSSLazio @sscnapoli @SkySport -