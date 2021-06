Lavoro: Tajani, 'a Cgil, Cisl Uil ribadito no a blocco generale licenziamenti' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito la nostra contrarietà ad un blocco generale dei licenziamenti, però ci siamo dichiarati favorevoli ad un'azione da parte delle imprese per utilizzare tutti gli strumenti possibili, la cassa integrazione ordinaria e la cassa Covid, prima di avviare i licenziamenti. Questo si può fare a livello territoriale e a livello generale". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine di un incontro che la delegazione del partito ha avuto con una rappresentanza di Cgil, Cisl e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Abbiamola nostra contrarietà ad undei, però ci siamo dichiarati favorevoli ad un'azione da parte delle imprese per utilizzare tutti gli strumenti possibili, la cassa integrazione ordinaria e la cassa Covid, prima di avviare i. Questo si può fare a livello territoriale e a livello". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, al termine di un incontro che la delegazione del partito ha avuto con una rappresentanza die ...

Advertising

Antonio_Tajani : Il blocco dei #licenziamenti non risolve i problemi del #lavoro. Dobbiamo aiutare le #imprese ad assumere.… - Antonio_Tajani : .@robertoocchiuto continuerà il lavoro iniziato da Jole Santelli. È un uomo di grande esperienza, conosce e ama la… - Antonio_Tajani : Grazie alle Forze dell'ordine per lo straordinario lavoro che svolgono a tutela della pubblica sicurezza.… - TV7Benevento : Lavoro: Tajani, 'a Cgil, Cisl Uil ribadito no a blocco generale licenziamenti'... - iconanews : Lavoro:Tajani incontra Cgil-Cisl-Uil, confronto fondamentale -