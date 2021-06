Lavoro: Salvini, 'su licenziamenti positivo equilibrio' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Sul Lavoro si è trovato un equilibrio positivo, ci sono alcuni settori come l'edilizia e l'industria che non hanno bisogno di licenziare, semmai di assumere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Sulsi è trovato un, ci sono alcuni settori come l'edilizia e l'industria che non hanno bisogno di licenziare, semmai di assumere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'.

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: Salvini, 'su licenziamenti positivo equilibrio'... - EPaglierini : @Know_How_To_Do Il lavoro al Parlamento europeo, così come in ogni altra plenaria, non è fatto solo votazioni. Anch… - carmela_colella : @Noiconsalvini GRAXIE DI ÈSUSRERE GRANDE MATTEO SALVINI SI AL LAVORO SI ALLA VITA DECOROSA E SACRIFUC… - carmela_colella : @Noiconsalvini Grande Matteo Salvini NON SI POSSONO MANDARE IN STRADA A MORIR DI FAME I… - SANDRODEROSSI2 : @LegaSalvini ++ LA GENTE A QUELL'ORA VA A DORMIRE PERCHÉ DOMANI DEVE ANDARE AL LAVORO PER PAGARE LO STIPENDIO A SALVINI ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Salvini Nuovo attacco anarchico al cantiere Torino - Lione. Il silenzio dei giallorossi Che Salvini stesse dalla parte delle divise è cosa nota da tempo. In primis per il suo passato ... La polizia scientifica è al lavoro per identificare i responsabili, che pare siano vicini a frange ...

Mascherine, Salvini contro De Luca: 'I campani non meritano questo' Così Matteo Salvini si è espresso contro l'ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulle mascherine . ' Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e ...

Lavoro: Salvini, 'rivedere Rdc, lo chiedono molti imprenditori' La Sicilia Tav: Salvini, 'Italia che ha voglia di ricostruire e ripartire' Roma, 28 giu. "Oggi pomeriggio andrò" in Val di Susa "a visitare il cantiere della più grande opera pubblica in corso: quattromila posti di lavoro, soprattutto ...

Lavoro: Salvini, 'su licenziamenti positivo equilibrio' Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Sul lavoro si è trovato un equilibrio positivo, ci sono alcuni settori come l'edilizia e l'industria che non hanno bisogno di licenziare, semmai di assumere". Lo ha afferm ...

Chestesse dalla parte delle divise è cosa nota da tempo. In primis per il suo passato ... La polizia scientifica è alper identificare i responsabili, che pare siano vicini a frange ...Così Matteosi è espresso contro l'ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulle mascherine . ' Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto ale ...Roma, 28 giu. "Oggi pomeriggio andrò" in Val di Susa "a visitare il cantiere della più grande opera pubblica in corso: quattromila posti di lavoro, soprattutto ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Sul lavoro si è trovato un equilibrio positivo, ci sono alcuni settori come l'edilizia e l'industria che non hanno bisogno di licenziare, semmai di assumere". Lo ha afferm ...