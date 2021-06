Lavoro: P.Chigi, 13 settimane cig straordinaria per aziende in tavoli crisi (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - Non solo le aziende che hanno tavoli aperti al Mise - come era stato ipotizzato in un primo momento - ma sarà possibile chiedere ulteriori 13 settimane di cassa integrazione gratuita anche per quelle aziende che hanno terminato gli ammortizzatori. La proposta, a quanto si apprende, è stata avanzata dal ministro Andrea Orlando durante la cabina di regia con il premier Mario Draghi. Una proposta che riguarda una platea molto più vasta di aziende, in linea con la ricerca di trovare strumenti alternativi ai licenziamenti. Sarà possibile fare richiesta entro il 31 dicembre. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - Non solo leche hannoaperti al Mise - come era stato ipotizzato in un primo momento - ma sarà possibile chiedere ulteriori 13di cassa integrazione gratuita anche per quelleche hanno terminato gli ammortizzatori. La proposta, a quanto si apprende, è stata avanzata dal ministro Andrea Orlando durante la cabina di regia con il premier Mario Draghi. Una proposta che riguarda una platea molto più vasta di, in linea con la ricerca di trovare strumenti alternativi ai licenziamenti. Sarà possibile fare richiesta entro il 31 dicembre.

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: P.Chigi, 13 settimane cig straordinaria per aziende in tavoli crisi... - TV7Benevento : Lavoro: P. Chigi, al via da domani incontri Draghi con parti sociali... - ilmetropolitan : ???? #Lavoro. In corso cabina di regia a #PalazzoChigi su #licenziamenti - TV7Benevento : Lavoro: iniziata cabina di regia a palazzo Chigi... - GiancarloGarci6 : RT @Fabio64356227: Lavoro: cabina di regia con Draghi alle 17:30 a P. Chigi Un vero schifo questo governo del golpe! Spero che nn si lice… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Chigi Lavoro: proroga selettiva del blocco dei licenziamenti, con cigs per ditte crisi A partire da domani il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà le parti sociali sul tema dello sblocco dei licenziamenti, si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di ...

Ancora lievi imprecisioni ... ma la mia sensazione è che a Palazzo Chigi ci sia ben altro di cui interessarsi, e ci si stia ...nostro) vedersi riconosciuto da un sistema dei media che ci è ancora pregiudizialmente ostile il lavoro ...

Lavoro: P.Chigi, 13 settimane cig straordinaria per aziende in tavoli crisi Metro Blinken a Palazzo Chigi, incontro con Draghi Colloquio su rapporti bilaterali e su rinnovate relazioni con Ue. Il segretario di Stato Usa ha incontrato anche il presidente Mattarella. Conferenza stampa con il ministro Di Maio, Blinken ha parlato ...

“Stop al blocco dei licenziamenti”, l’annuncio del ministro Brunetta L’annuncio arriva dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Renato Brunetta, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sul tema del lavoro, a cui hanno preso parte anche ...

A partire da domani il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà le parti sociali sul tema dello sblocco dei licenziamenti, si apprende da fonti di Palazzoal termine della cabina di ...... ma la mia sensazione è che a Palazzoci sia ben altro di cui interessarsi, e ci si stia ...nostro) vedersi riconosciuto da un sistema dei media che ci è ancora pregiudizialmente ostile il...Colloquio su rapporti bilaterali e su rinnovate relazioni con Ue. Il segretario di Stato Usa ha incontrato anche il presidente Mattarella. Conferenza stampa con il ministro Di Maio, Blinken ha parlato ...L’annuncio arriva dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Renato Brunetta, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sul tema del lavoro, a cui hanno preso parte anche ...