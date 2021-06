Lavoro: Letta, ‘su blocco licenziamenti gradualità, evitare drammi sociali’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo stati fin dall’inizio attenti e responsabili” sul tema del Lavoro e del blocco dei licenziamenti. “Abbiamo ascoltato i leader sindacali sia in pubblico che in privato, noi rispettiamo molto il ruolo delle parti sociali”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo stati fin dall’inizio attenti e responsabili” sul tema dele deldei. “Abbiamo ascoltato i leader sindacali sia in pubblico che in privato, noi rispettiamo molto il ruolo delle parti sociali”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

