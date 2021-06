Lavoro: cabina di regia con Draghi alle 17:30 a P. Chigi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il premier Mario Draghi ha convocato la cabina di regia per fare il punto sul decreto sul blocco dei licenziamenti alle 17:30 a Palazzo Chigi. . 28 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Il premier Marioha convocato ladiper fare il punto sul decreto sul blocco dei licenziamenti17:30 a Palazzo. . 28 giugno 2021

Advertising

gianrollandi : RT @newsfinanza: Licenziamenti, la mossa di Draghi: il blocco rimane solo per tessile, abbigliamento e calzature - francescagraz1 : RT @newsfinanza: Licenziamenti, la mossa di Draghi: il blocco rimane solo per tessile, abbigliamento e calzature - Moixus1970 : RT @newsfinanza: Licenziamenti, la mossa di Draghi: il blocco rimane solo per tessile, abbigliamento e calzature - studiomarzocchi : Ultima Ora: Licenziamenti, la mossa di Draghi: il blocco rimane solo per tessile, abbigliamento e calzature… - newsfinanza : Licenziamenti, la mossa di Draghi: il blocco rimane solo per tessile, abbigliamento e calzature -