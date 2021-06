Lavori idrici a Nettuno: ecco dove e quando mancherà l’acqua (Di lunedì 28 giugno 2021) Per permettere dei Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento delle reti idriche adduttrici, Acqualatina informa che nei Comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 15:00 di giovedì 01/07/2021 alle ore 02:00 di venerdì 02/07/2021. Le zone interessate A Nettuno le zone interessate sono: zona Zucchetti (via Sermoneta, Via Maenza e traversa collegate) via Cadolino e traverse collegate via Santa Marinella e traverse collegate via Padiglione Campana e traverse collegate caserma di Polizia (Via Santa Barbara) zona Santa Barbara San Giacomo Inoltre è previsto un abbassamento di pressione ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Per permettere deidi manutenzione straordinaria e risanamento delle reti idriche adduttrici, Acqualatina informa che nei Comuni di Anzio,e Aprilia si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 15:00 di giovedì 01/07/2021 alle ore 02:00 di venerdì 02/07/2021. Le zone interessate Ale zone interessate sono: zona Zucchetti (via Sermoneta, Via Maenza e traversa collegate) via Cadolino e traverse collegate via Santa Marinella e traverse collegate via Padiglione Campana e traverse collegate caserma di Polizia (Via Santa Barbara) zona Santa Barbara San Giacomo Inoltre è previsto un abbassamento di pressione ai ...

