Laureati, Italia fanalino di coda in Europa nella fascia di età 25-34 anni (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 in Italia i Laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni risulta essere il 29%, in crescita di due punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 2019. Seppur in aumento, la quota di Laureati del Paese in quella fascia di età resta però una delle più basse in Europa. Secondo in dati diffusi da Eurostat infatti, dietro l’Italia c’è solo la Romania (25%). Un risultato che mantiene lontano l’obiettivo fissato da Bruxelles, cioè quello di far salire al 45% entro il 2030 la media dei giovani che ha completato l’istruzione universitaria. In testa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 indi età compresa tra i 25 e i 34risulta essere il 29%, in crescita di due punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 2019. Seppur in aumento, la quota didel Paese in quelladi età resta però una delle più basse in. Secondo in dati diffusi da Eurostat infatti, dietro l’c’è solo la Romania (25%). Un risultato che mantiene lontano l’obiettivo fissato da Bruxelles, cioè quello di far salire al 45% entro il 2030 la media dei giovani che ha completato l’istruzione universitaria. In testa ...

