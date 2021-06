L’Asl chiama per anticipare seconda dose di vaccino, la sposa lascia il pranzo di matrimonio e va all’hub per somministrazione (Di lunedì 28 giugno 2021) Ormai il più era stato fatto ovvero dire sì e sposarsi. E così una sposa – chiamata dalL’Asl per anticipare la seconda dose di vaccino – ha deciso di assentarsi dal pranzo di matrimonio per farla. La storia che potrebbe essere un buono spot pubblicitario è stata raccontata in una nota dall’assessore del Lazio, Alessio D’Amato:“Faccio i miei più sinceri auguri e ringrazio moltissimo Floriana Mancini che nel giorno del suo matrimonio, dopo aver ricevuto la telefonata della Asl di Frosinone per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Ormai il più era stato fatto ovvero dire sì ersi. E così unata dalperladi– ha deciso di assentarsi daldiper farla. La storia che potrebbe essere un buono spot pubblicitario è stata raccontata in una nota dall’assessore del Lazio, Alessio D’Amato:“Faccio i miei più sinceri auguri e ringrazio moltissimo Floriana Mancini che nel giorno del suo, dopo aver ricevuto la telefonata della Asl di Frosinone per ...

