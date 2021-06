L’anti-politica di Conte si mangia l’anti-politica del M5S (Di lunedì 28 giugno 2021) No, grazie. “Non ha senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni”. Nulla da fare: Giuseppe Conte non si sottomette e non molla. È andata come in questo sito avevamo previsto (e auspicato). Non molti, nei giorni scorsi, avevano compreso fino in fondo l’entità dello strappo di Beppe Grillo, il tono volutamente irrisorio e distruttivo della sua esternazione contro l’ex premier. Il garante del M5S, nel suo discorso davanti ai gruppi, non stava semplicemente illustrando un “cahier de doleances” su qualche astruso codicillo dello Statuto. Stava ponendo una ipoteca sul futuro dei pentastellati. Stava, di fatto, provando a commissariare ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) No, grazie. “Non ha senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni”. Nulla da fare: Giuseppenon si sottomette e non molla. È andata come in questo sito avevamo previsto (e auspicato). Non molti, nei giorni scorsi, avevano compreso fino in fondo l’entità dello strappo di Beppe Grillo, il tono volutamente irrisorio e distruttivo della sua esternazione contro l’ex premier. Il garante del M5S, nel suo discorso davanti ai gruppi, non stava semplicemente illustrando un “cahier de doleances” su qualche astruso codicillo dello Statuto. Stava ponendo una ipoteca sul futuro dei pentastellati. Stava, di fatto, provando a commissariare ...

Advertising

DantiNicola : Riforma dell'#EMA e tutte le nostre richieste sull’immigrazione accolte. Così come lo scontro con #Orban sulla legg… - StefaniaSiben : @SimoneTorinoTO @La_manina__ Per me quello del mancato rispetto normativa anti Covid è un pretesto. L’amante è il v… - letterman27 : @jacopotondelli @lageloni Inizia per I e finisce per talia. Se nel 2018 un partito che era no vax no euro anti poli… - argo996 : RT @ChiodiDonatella: L'#ITALIA NON SI #INGINOCCHIA E VINCE PURE: SERATACCIA PER I #COMPAGNI ANTI ITALIANI Quelli che #inginocchio ce l'han… - PixarYeah : @perchetendenza I sinistri che esultano dovrebbero in realtà riflettere sul fatto che la Le Pen ha perso poiché ult… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anti politica L’«antipolitica» e i trasformisti Corriere del Mezzogiorno