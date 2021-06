Lancio del giavellotto, Roehler rinuncia a Tokyo 2020 per infortunio (Di lunedì 28 giugno 2021) Pesante forfait per quanto riguarda il Lancio del giavellotto in vista di Tokyo 2020. Thomas Roehler ha infatti annunciato che non prenderà parte ai Giochi in Giappone a causa di un infortunio alla schiena. “È stato incredibilmente difficile per me perdere Tokyo. Insieme al mio allenatore Harro Schwuchow, l’ho valutato attentamente, ma alla fine la mia salute ha avuto la precedenza”, ha spiegato il tedesco, campione olimpico a Rio 2016. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Pesante forfait per quanto riguarda ildelin vista di. Thomasha infatti annunciato che non prenderà parte ai Giochi in Giappone a causa di unalla schiena. “È stato incredibilmente difficile per me perdere. Insieme al mio allenatore Harro Schwuchow, l’ho valutato attentamente, ma alla fine la mia salute ha avuto la precedenza”, ha spiegato il tedesco, campione olimpico a Rio 2016. SportFace.

