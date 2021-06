L’amore di zia Mara per il suo adorato Nicola si rinnova ogni anno (Di lunedì 28 giugno 2021) 15 anni di nozze e un amore che non ha cedimenti. Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano il loro anniversario di nozze. I Social fanno da controcanto a questa coppia affiatata, divertente, glamour e molto, molto Vip. È raro essere così longevi nel mondo delle celebrità eppure, Mara e Nicola, sono una coppia assolutamente invidiabile, basta guardarli anche nei Social quando lui, con simpatica ironia, posta i “video a tradimento” come li chiama Mara. L’amore quando arriva ed è quello giusto non teme le impervie tempeste della vita, anzi si fortifica e resta più solido che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) 15 anni di nozze e un amore che non ha cedimenti.Venier eCarraro festeggiano il loro anniversario di nozze. I Social fda controcanto a questa coppia affiatata, divertente, glamour e molto, molto Vip. È raro essere così longevi nel mondo delle celebrità eppure,, sono una coppia assolutamente invidiabile, basta guardarli anche nei Social quando lui, con simpatica ironia, posta i “video a tradimento” come li chiamaquando arriva ed è quello giusto non teme le impervie tempeste della vita, anzi si fortifica e resta più solido che ...

Advertising

KandelaStayne : @xenajenner l’amore di zia - nagia59 : RT @Mariquita_la1a: STRISCIA LA NOTIZIA, hai provato ad affossare un amore, un puro di cuore, un talento come Achille Lauro. Ma non ce l'ha… - Mariquita_la1a : STRISCIA LA NOTIZIA, hai provato ad affossare un amore, un puro di cuore, un talento come Achille Lauro. Ma non ce… - HankerAmanim93 : Tra noi tre C'è un amore e un legame indescrivibile.Gamze e diventata madre e io che divento zia il nostro rapport… - nargillidiluna : @mancopenientee Zia barbarella ha proprio un ascensore per questi tipi di drammi, l’amore trionferà -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore zia Zia Caterina a Venezia con il suo taxi colorato VeneziaToday