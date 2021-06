L’Altra Faccia del Tiramisù, nuovo progetto di 50 Top Italy in collaborazione con Caffè Borbone (Di lunedì 28 giugno 2021) L’iniziativa mira a promuovere la cultura tutta italiana del Caffè e del suo ruolo centrale nella preparazione del dolce italiano più famoso al mondo; vuole inoltre valorizzare i giovani talenti, comunicando come nasce l’idea di rivisitare un dolce classico come il Tiramisù e cosa fa scattare l’estro creativo. Il processo creativo è un fattore determinante, in pasticceria come in cucina, che accompagna sempre un lungo percorso fatto di formazione, acquisizione di tecniche, studio, ricerca, esperienze sul campo. Ai giovani artigiani che parteciperanno a L’Altra Faccia del Tiramisù, chiediamo di dare voce al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) L’iniziativa mira a promuovere la cultura tutta italiana dele del suo ruolo centrale nella preparazione del dolce italiano più famoso al mondo; vuole inoltre valorizzare i giovani talenti, comunicando come nasce l’idea di rivisitare un dolce classico come ile cosa fa scattare l’estro creativo. Il processo creativo è un fattore determinante, in pasticceria come in cucina, che accompagna sempre un lungo percorso fatto di formazione, acquisizione di tecniche, studio, ricerca, esperienze sul campo. Ai giovani artigiani che parteciperanno adel, chiediamo di dare voce al ...

