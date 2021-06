(Di lunedì 28 giugno 2021)di. Men che mai il video. Nessun ricordo, nessun frammento che possa aiutare la memoria negli anni futuri per questi bambini di appena 3, 4 e 5 anni. Certo, sarebbe stato bello, da adulti, sfogliare l’album o inserire la chiavetta nel computer e poter dire, magari ai propri figli: “Ecco quel bimbetto ero io, l’ultimo giorno del primo anno di asilo!”. E invece no. Loro, 14 bambini della sezione C del Plesso di via Lazio, a, questa opportunità non l’avranno.ta perdi. Sembra uno scherzo, invece è realtà. Non volevano crederci ...

CorriereCitta : Ladispoli, niente foto di classe all’asilo per 14 bimbi: la maestra la nega per motivi di privacy -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli niente

Il Corriere della Città

Io purtroppo ero lontana e non potevo accorgermi di, ma credo che qualcuno lo possa aver ... Incidente via Aurelia, 3 auto accartocciate/: morto 58enne, 2 codici rossi E ancora: "Nel ...... ma per una delle persone coinvolte nello scontro non c'è statoda fare. Gravi anche le ... dubbi su vicino, nessun colpevole DRAMMA A: INCIDENTE SULLA VIA AURELIA, MORTO UN UOMO E DUE ...LADISPOLI –Alla Ladispoli 1 arriva il murales della “Legalità”. L’opera rappresenta i due magistrati, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, uccisi dalla mafia. A realizzarlo: l’artista Alessio Gazzola ...Incidente sulla via Aurelia a Ladispoli, dramma nelle vicinanze di Roma: morto un uomo di 58 anni, due feriti in gravi condizioni ...