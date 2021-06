La variante Delta spaventa le Borse europee: in rosso anche Piazza Affari (Di lunedì 28 giugno 2021) La del affonda le Borse e mette a serio rischio il rimbalzo dell' economia mondiale . È questo Male oggi anche , soprattutto i titoli legati a viaggi e trasporti, a causa di nuovi lockdown . Dal Sud ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) La del affonda lee mette a serio rischio il rimbalzo dell' economia mondiale . È questo Male oggi, soprattutto i titoli legati a viaggi e trasporti, a causa di nuovi lockdown . Dal Sud ...

Borsa: Milano chiude in calo con energia e banche Sui mercati pesano i timori per le misure di restrizioni per contenere la recrudescenza dei contagi della variante delta del coronavirus. A Piazza Affari pesano le banche e l'energia. Lo spread tra ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Situazione molto favorevole, ma c’è l’elemento di disturbo rappresentato dalla variante Delta” L’elemento di disturbo in questa fase di quiete è rappresentato dalla variante Delta, non dobbiamo fare allarmismo, ma definire gli elementi di preoccupazione. E’ una variante più contagiosa e ...

Covid: Javid, riaperture il 19 con 2/3 britannici vaccinati Il governo britannico punta all'obiettivo di arrivare a "due terzi della popolazione adulta" pienamente vaccinata con due dosi entro il 19 luglio (contro il 60% attuale) per rispettare questa scadenza ...

