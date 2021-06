La variante delta fa paura, ma il vaccino regge: ecco tutte le evidenze scientifiche (Di lunedì 28 giugno 2021) ** Questo articolo è stato scritto con la collaborazione di Marco Gerdol, ricercatore presso l’Università di Trieste e genetista. In una precedente puntata della rubrica “Parole chiare in medicina”, abbiamo parlato delle varianti del virus SARS COV 2. In quell’occasione, ci eravamo concentrati sulle quattro varianti che costituiscono fonte di preoccupazione: inglese, sudafricana, brasiliana e indiana. Da allora alcune cose sono cambiate. E quindi è giusto dare tutti gli aggiornamenti del caso. Anzitutto, alle varianti è stato modificato il nome dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ora si chiamano alfa (ex inglese), beta (ex sudafricana), gamma (ex brasiliana) e delta ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) ** Questo articolo è stato scritto con la collaborazione di Marco Gerdol, ricercatore presso l’Università di Trieste e genetista. In una precedente puntata della rubrica “Parole chiare in medicina”, abbiamo parlato delle varianti del virus SARS COV 2. In quell’occasione, ci eravamo concentrati sulle quattro varianti che costituiscono fonte di preoccupazione: inglese, sudafricana, brasiliana e indiana. Da allora alcune cose sono cambiate. E quindi è giusto dare tutti gli aggiornamenti del caso. Anzitutto, alle varianti è stato modificato il nome dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ora si chiamano alfa (ex inglese), beta (ex sudafricana), gamma (ex brasiliana) e...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - 738Adm : @CalabriaTw La@variante DELTA causata dai vaccini ti Saluta! - La_Caravaggia : @Misurelli77 Aggiungo che in realtà la variante delta dai primi studi sembra essere correlata a una maggior probabi… -