La variante Delta "cambia" il green pass. Già 13 milioni di certificati scaricati (Di lunedì 28 giugno 2021) «E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il green pass , rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane».... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 giugno 2021) «E' verosimile che laci costringerà a rimodulare il, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane»....

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - fattoquotidiano : Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Sindaco: “Si stanno disperdendo ovunque” - mlpedo1 : RT @AzzurraBarbuto: Ma se la variante Delta crea tutta questa preoccupazione perché abbiamo accolto quasi 20mila clandestini dal primo genn… - CastigliMirella : Imbarazzante. Anche perché sappiamo della variante #delta da settimane. #GreenPass -